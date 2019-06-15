الاخبار: سفراء يضغطون لتمديد ولايتهم المنتهية ثلاث سنوات في بعثاتهم

ذكرت "​الاخبار​" انه يجري العمل بجدية على الانتهاء من ملفّ التشكيلات داخل ​وزارة الخارجية والمغتربين​، والذي من المفترض أن يتضمن إعادة كلّ من انتهت مدة خدمته القانونية في ​البعثات الدبلوماسية​ في الخارج إلى الإدارة المركزية (تُحدد بـ 10 سنوات للفئة الأولى، و7 سنوات للفئتين الثانية والثالثة).

ويبلغ عدد هؤلاء 11 دبلوماسياً ينتمون إلى الفئة الأولى، و20 من الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فعددهم 14 دبلوماسياً. أما من الإدارة المركزية، فسيُغادر 44 دبلوماسياً من الفئة الثالثة، ونحو خمسة دبلوماسيين من الفئة الأولى، وعشرة مديرين.

ولفتت مصادر متابعة الى إنّ "سرعة إتمام التشكيلات مرتبطة بموضوع التعيينات الإدارية بشكل عام". واوضحت بأنّ مجموعة من السفراء، الذين أتموا مدة خدمتهم القانونية في الخارج (10 سنوات)، شكلوا مجموعة ضغط، محاولين فرض التمديد لهم ثلاث سنوات في بعثاتهم الدبلوماسية. وبحسب المصادر المتابعة، فإنّ من شأن هذا الأمر أن "يُعرقل التشكيلات، ويخلق خلافات بين أعضاء السلك الدبلوماسي".