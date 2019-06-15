الاخبار: رخصة جريدة "الحياة" في بيروت ستباع بالمزاد العلني يوم 21/6/2019

ذكرت "الاخبار" ان دائرة التنفيذ في بيروت أصدرت قراراً ببيع رخصة جريدة "الحياة" في بيروت بالمزاد العلني، بناءً على الدعوى المرفوعة على إدارتها من الموظف السابق في "الحياة"، عماد لمع، والتي أدت إلى صدور قرار من مجلس العمل التحكيمي في بيروت بإلزام المدعى عليها، بدفع مبلغ 386 ألف دولار أميركي للمدّعي، عبارة عن غرامة إكراهية، بعد صرفه تعسفياً. وحُدِّدت قيمة الرخصة بـ 350 ألف دولار أميركي، على أن يُصار إلى تنفيذ البيع بالمزاد العلني يوم 21/6/2019.
وسبق أن أعلنت دائرة التنفيذ قرار بيع "الحياة" بالمزاد العلني في أيلول عام 2018، إلا أن وساطة بين المدعي والمدعى عليها أدت إلى إرجاء تنفيذ القرار.
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