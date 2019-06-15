الحرارة تصل 22.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة‎

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه من المقرر أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "29- 22"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "29 - 20"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "35 - 22"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "36 - 29" وعلى شمال الصعيد ما بين "36 - 24"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "38 - 29".

الأحد:

يظل الطقس غدًا الأحد، الطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدله تنشط غربًا.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "28- 22"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "30 - 20"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "34 - 23"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "36 - 29" وعلى شمال الصعيد ما بين "37 - 25"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "40 - 29".

الاثنين

يسود الاثنين المقبل طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "29- 22"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "29 - 20".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "35 - 22"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "38 - 29" وعلى شمال الصعيد ما بين "38 - 25"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".

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