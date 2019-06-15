مصرع 3 أطفال وإصابة والديهما في انقلاب سيارة بطريق البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب والداهما في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي اليوم السبت، بالطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية، مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن مصرع خالد أسامة عبد المولى 8 سنوات، و يوسف أسامة عبد المولى 10 سنوات، و عبد الرحمن اسامه عبد المولي10 سنوات، وإصابة أسامة عبدالمولي 40 سنة، ورشا زغلول عطية 35 سنة، وجميعهم من مستقلي السيارة الثانية ومقيمون بمحافظة القليوبية.

نقل المصابون لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج ، و الجثث لمشرحة ذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم.​