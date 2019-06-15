زيادة أسعار تذاكر مترو الخط الثالث وصلاح ثاني أفضل لاعبي العالم- حصاد الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: حصل نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح على المركز الثاني في استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لاختيار أفضل لاعب في العالم. وأعلنت وزارة النقل، الخميس، تحريك أسعار تذاكر الخط الثالث. ويستعرض الخليج 365 في الفيديو جراف التالي أبرز الأحداث علي مدار الأسبوع الماضي:

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