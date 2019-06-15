شكرا لقرائتكم خبر عن عمر حمروش يطالب "الأعلى للإعلام" بحجب مواقع السلفية على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ن باتخاذ إجراءات قوية وصارمة ضد المواقع السلفية والتابعة للتيارات الإسلامية، والتى تنشر الفتاوى والمقالات والفيديوهات المختلفة لمشايخ السلفية وغيرها، مؤكدا أن هذه المواقع لا تقل عن القنوات التى تبث السموم من تركيا وقطر .
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح له ، أن المواقع الإلكترونية تحمل أغراضا خبيثة ، وهى نشر الأفكار التابعة لهم ، لافتا أن هذه المواقع تمثل خطرا كبيرا على البلاد ، ولابد من حجبها على الفور، لما ينشر فيها من مادة تحرض على العنف والتطرف.
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