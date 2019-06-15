"هيومن رايتس": قصف الحوثيين مطار أبها السعودي "جريمة حرب"

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مطار مدني في المملكة العربية السعودية جريمة حرب.

وذكر البيان أن شبكة إعلامية موالية للحوثيين نشرت أن صاروخ كروز المجنح أصاب مطار أبها في جنوب السعودية عند الساعة 2:21 بعد منتصف الليل يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين أن يوقفوا على الفور جميع هجماتهم على البنى التحتية المدنية في السعودية".

وأضاف: "نشرت وسائل الإعلام الموالية للحوثيين أن هؤلاء أطلقوا صاروخ كروز استهدف برج مراقبة المطار، ما يشير إلى أن العمل كان متعمدا".

وأشارت المنظمة إلى أن الضربة على مطار أبها هي آخر الهجمات الحوثية على السعودية منذ بداية الحرب، لافتة إلى أنه غالبا ما يطلق الحوثيون الصواريخ على المناطق المأهولة في السعودية.

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وذكر البيان أن مليشيا الحوثي تستخدم في أغلب هذه الهجمات صواريخ باليستية كانت تعترضها الدفاعات الجوية السعودية، وكانت الهجمات السابقة تؤدي إلى إصابات وضحايا بسبب تساقط قطع شظايا.

واتهمت المنظمة المليشيا الحوثية بارتكاب جرائم حرب داخل اليمن وذلك باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليا، وتجنّيد الأطفال، والقصف بالمدفعية عشوائيا المدن المأهولة مثل تعز وعدن، ما يؤدي إلى وفاة وإصابة العديد من المدنيين.





وشدد البيان على أن قوانين الحرب تحظر جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

وأكدت المنظمة أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقانون الحرب بنيّة جرمية، أي عمدا أو باستهتار، يمكن ملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما يمكن إدانة الأفراد الذين يعاونون في ارتكاب جريمة حرب أو يسهلونها أو يساعدون فيها أو يحرضون عليها.

والأربعاء الماضي، ارتكبت مليشيا الحوثي جريمة إرهابية بقصف مطار أبها المدني جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 مدنيا بينهم مقيمون عرب.

وقوبلت الجريمة بتنديد إقليمي ودولي واسع، حيث تم التشديد على ضرورة التصدي للإرهاب الحوثي وداعميه من النظام الإيراني.