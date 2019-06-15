مسؤول ايراني: ايران والصين وروسيا باتت اقرب من بعضها لمواجهة الغطرسة الاميركية

لفت مستشار الرئيس ال​ايران​ي حسام الدين آشنا إلى أن "ايران و​الصين​ و​روسيا​ اصبحت اقرب الى بعضها اكثر من اي وقت مضى في مواجهة الغطرسة الاميركية"، مشيراً إلى ان "الحد ​الاقصى​ للضغوطات الامريكية المفروضة على ايران ادى الى تغيير التحاليل الاستراتيجية للصين وروسيا بشان المستقبل القريب".

وأشار إلى أن "ايران والصين وروسيا اصبحت اقرب الى بعضها البعض في التصدي للغطرسة الاميركية اكثر من اي وقت مضى"، مؤكداً أنه "لن يدوم الحظر والتهديد امام ​المقاومة​ المشتركة".