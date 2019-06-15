الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب أنشطتها في قبرص

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بأن "الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد تركيا إذا لم توقف أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".
واعتبر تسيبراس عقب قمة لرؤساء دول جنول الاتحاد الاوروبي بمالطا أنه "من المهم جدا أن الرسائل الواضحة التي ارسلناها لتركيا ومفادها ان الاتحاد الأوروبي سينظر ويتخذ إجراء إذا لم توقف تركيا أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص"، مضيفا: "نعرب عن دعمنا الكامل للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس".
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