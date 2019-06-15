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الامن المصري يحبط محاولة تسلل 30 شخصا الى ليبيا

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أحبطت أجهزة الأمن المصرية في محافظة مطروح الساحلية في شمال غرب القاهرةمحاولة تسلل 30 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتسللين حاولوا العبور إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية في منطقة السلوم الحدودية، فقامت ​الأجهزة الأمنية​ بإلقاء القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة المختصة.

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