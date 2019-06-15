وزير مكسيكي: سنحث مجموعة العشرين على الاهتمام بأزمة المهاجرين بأميركا الوسطى

أعلن وزير الخارجية ​المكسيك​ي مارسيلو إيبرارد خلال جلسة بمجلس الشيوخ المكسيكي إنه "سيقدم وثيقة خلال اجتماع قمة ​مجموعة العشرين​ هذا الشهر تحث الدول الأعضاء في المجموعة على الالتفات إلى الأعداد الكبيرة من ​المهاجرين​ الفارين من ​أميركا​ الوسطى عبر المكسيك.

وكانت المكسيك قد اتفقت الأسبوع الماضي مع ​الولايات المتحدة​ على تطبيق قيود أشد على ​الهجرة​ لتفادي فرض ​رسوم جمركية​ عقابية عليها.