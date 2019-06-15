أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد خلال جلسة بمجلس الشيوخ المكسيكي إنه "سيقدم وثيقة خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين هذا الشهر تحث الدول الأعضاء في المجموعة على الالتفات إلى الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفارين من أميركا الوسطى عبر المكسيك.
وكانت المكسيك قد اتفقت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة على تطبيق قيود أشد على الهجرة لتفادي فرض رسوم جمركية عقابية عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير مكسيكي: سنحث مجموعة العشرين على الاهتمام بأزمة المهاجرين بأميركا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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