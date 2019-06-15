قانصو:دمشق راغبة بعودة مواطنيها بأسرع وقت ممكن للمساهمة بإعادة الإعمار

أكّد الأمين القطري السابق لحزب "البعث" عاصم قانصو، في حديث صحفي، أن "سلطات دمشق راغبة بعودة مواطنيها إلى أرضهم بأسرع وقت ممكن، للمساهمة بإعادة الإعمار، خاصة أن 90 في المئة من الأراضي باتت آمنة".
ولفت قانصو إلى أن "العدد الفعلي الذي يتوجب العمل على إعادته إلى سوريا هو نحو 800 ألف، باعتبار أن هناك 500 ألف سوري لطالما وُجدوا في لبنان للعمل"، مشيرًا إلى أن "الدولة في سوريا لم تتعاط يوماً مع النازحين كثقالات ترغب في إلقائهم في بلدان النزوح. بالعكس تماماً، هناك من السياسيين في لبنان وخارج لبنان من يستخدمون ورقة النزوح للضغط على الحكومة في سوريا".
واستهجن قانصو "تحميل بعض المسؤولين اللبنانيين اللاجئين مسؤولية كل الأزمات التي يرزح تحتها لبنان، سواء أزمة الكهرباء أو المياه أو التلوث"، متسائلًا: "ألم تكن هذه الأزمات موجودة قبل العام 2011؟"
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