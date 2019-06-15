ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، حول انسحاب الوفد السوري من قاعة مؤتمر العمل الدولي في جنيف بسويسرا أثناء إلقاء وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان كلمته، نقلًا عن مصادر في قوى "8 آذار" مطلعة على الموقف السوري، أن "ما أزعج وفد دمشق ليس موقف لبنان من ملف النزوح، إنما أبو سليمان نفسه ومحاولته وحزب "القوات اللبنانية" الذي ينتمي إليه تصوير أن الدولة السورية هي التي ترفض عودة مواطنيها إلى بلدهم".
وأكدت المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "دمشق تعتبر موقف بيروت ممتازاً فيما يتعلق بقضية النزوح، ولا ترى أي مشكلة في الإجراءات المتخذة أخيراً، من منطلق أن ما يعنيها تحقيق العودة من دون أن تتدخل بشؤون لبنان، والتدابير التي يتخذها لتحقيق مصلحته العليا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الشرق الأوسط": وفد دمشق انزعج من أبو سليمان نفسه وليس من الموقف اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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