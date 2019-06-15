مصادر "الشرق الأوسط": وفد دمشق انزعج من أبو سليمان نفسه وليس من الموقف اللبناني

ذكرت ​صحيفة الشرق الأوسط​، حول انسحاب الوفد السوري من قاعة مؤتمر العمل الدولي في جنيف ب​سويسرا​ أثناء إلقاء وزير العمل ال​لبنان​ي ​كميل أبو سليمان​ كلمته، نقلًا عن مصادر في قوى "8 آذار" مطلعة على الموقف السوري، أن "ما أزعج وفد دمشق ليس موقف لبنان من ملف ​النزوح​، إنما أبو سليمان نفسه ومحاولته وحزب "القوات اللبنانية" الذي ينتمي إليه تصوير أن ​الدولة السورية​ هي التي ترفض عودة مواطنيها إلى بلدهم".

وأكدت المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "دمشق تعتبر موقف بيروت ممتازاً فيما يتعلق بقضية النزوح، ولا ترى أي مشكلة في الإجراءات المتخذة أخيراً، من منطلق أن ما يعنيها تحقيق العودة من دون أن تتدخل بشؤون لبنان، والتدابير التي يتخذها لتحقيق مصلحته العليا".