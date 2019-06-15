شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : قرارات الأعلى للإعلام الخاصة بضوابط البرامج تحافظ على القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علي بدر ، عضو مجلس النواب ، إن الضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام ، الخاصة بالبرامج ، ستحافظ على السياق العام الذى أصبح مؤخرا يشهد الكثير من حالات الانفلات التى أصبحت تسيطر على الشاشة ، بسبب عدم وجود تلك الضوابط والالتزامات التى تحافظ على الشاشة من جديد .

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح له ، أن البرامج الدينية فى السابق كانت تفتقد وجود المختصين ، وكان الظهور الاكثير لمثيرى الجدل فقط ، وهذا الأمر جعل هذه البرامج تفتقد المصداقية ، وعدم توصيل المفهوم الديني الصحيح للمواطنين ، إضافة إلى برامج التوك شو والتى هى التى تتحكم فى الرأي العام ، أصبحت الآن تحتاج إلى تلك القرارات والضوابط .

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وتابع أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بجهود كبيرة ومحمودة فى الفترة الحالية لضبط المشهد الإعلامى حفاظا على الرأي العام وأخلاق وقيم المجتمع ، فلابد من الجميع الالتزام بتلك الضوابط ، حتى يكون هناك إعلام قوى قادر على مواجهة المعادين للدولة المصرية.

كان وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية و برامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية.

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