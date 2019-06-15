محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هاتفيا الجمعة تقييم الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتني نفط في خليج عمان، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.
وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بـ"الحفاظ على حرية الملاحة".
كما بحث بومبيو وعبد المهدي جهود هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) والميليشيات التي تدعمها إيران فضلا عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في بناء قواته الأمنية.
يذكرأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه الاتهام إلى إيران في مهاجمة ناقلات النفط في الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على ناقلات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.