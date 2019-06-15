رصاصة خاطئة تنهي حياة شاب في كفر الشيخ تدخل لفض مشاجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شاب مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري أستقر بالصدر عن طريق الخطأ نتيجة تدخله لفض مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمسقط رأسه قرية أبوطبل التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ، إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية أبو طبل، دائرة المركز ومصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري استقر في صدره أثناء حدوث المشاجرة.

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انتقل الرائد رامي عبدالصمد شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقباءعلى سعد، ومحمود منصور، وحسام حمدون، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "ع. ر" 27 عامًا، وكان يعمل بالخارج، أثناء مشاجرة نشبت بين أطراف أخرين في القرية، ما أدى إلى تدخل الشاب المتوفي محاولا فض النزاع القائم بين المتشاجرين حتى خرجت رصاصة بالخطأ من سلاح ناري.

ألقي القبض على المتسبب في وفاة الشاب، واقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه اقر بارتكابه الواقعة، ولم يقصد قتل المجني عليه بل خرجت رصاصة بالخطأ من سلاحة الناري أثناء حدوث المشاجرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق