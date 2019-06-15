​مسؤول أمريكي للعربية: إيران تلاعبت بفيديو القارب العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد مسؤول أمريكي رفيع أن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان صباح الخميس.

وقال المسؤول - في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية أمس الجمعة - إن إيران قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأمريكي لقارب عسكري إيراني، لتظهر أنها تحاول أن تنقذ البحارة.

كما أشار إلى أن ادعاءات إيران بأنها حاولت إنقاذ البحارة من السفينتين المعطوبتين مجرد افتراءات كاذبة.

إلى ذلك، أكد أن حلفاء بلاده في الخليج راضون على الموقف الأمريكي تجاه إيران.

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وأضاف أن واشنطن تثمن مفاوضات رئيس الوزراء الياباني مع طهران، مشيرا إلى أنه ليس صدفة أن تهاجم إيران السفينة اليابانية في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني طهران، وأنه لا يمكن قراءة هذا التوقيت إلا أنه رفض للحوار.

وفي وقت سابق ، نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن قاربا ايرانيا أطلق صاروخا على طائرة مسيرة أمريكية قبيل الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان صباح الخميس. وأضاف أن الطائرة المسيرة الأمريكية رصدت اقتراب قوارب إيرانية من الناقلتين قبل ساعات من وقوع الهجومين والصاروخ أرض-جو الذي أطلقه القارب الإيراني على الطائرة MQ-9 المسيرة سقط في البحر.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان، كان أعلن مساء الجمعة أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على الوصول إلى إجماع دولي عقب تلك الهجمات التي ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران. وقال شاناهان للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) :" ما نركز عليه أنا ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، هو بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية".

إلى ذلك، أضاف أن دور البنتاجون في هذا الجهد سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الخميس بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.