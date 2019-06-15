محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
كشف مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن "الحرس الثوري الإيراني" أطلق في الأيام الماضية وعلى دفعتين صاروخين روسيي الصنع من طراز "سام" في اتجاه طائرتين أمريكيتين من دون طيار في "أجواءٍ معينة" فوق مياه الخليج ومن دون أن يتمكن من إصابتهما.
وأضاف المسؤول، طلب عدم الإفصاح عن هويته في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، أن الطائرتين الأمريكيتين من طراز "أم كيو 9" لم تصبا بأي أذى وأن صاروخي الـ"سام" "اللذين أُطلقا في شكل عشوائي سقطا في البحر".
تجدر الإشارة الى أنه حتى الساعة لم تكشف القيادة الوسطى الأمريكية في شكل رسمي عن وقوع هذا الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمريكي للحرة: إيران أطلقت صاروخين على طائرتين أمريكيتين في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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