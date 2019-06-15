قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه استهدف مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.

أخبار ذات صلة وأشار التحالف إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي. وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تغير على مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.