طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، وذكر التحالف أن هناك استهدافات عسكرية نوعية مشروعة ضد ميليشيات الحوثي في صنعاء، وتم تدمير أهداف، شملت منظومات دفاع جوي، وقدرات نوعية بما يحقق الأمن الإقليمي والدولي، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبيّن التحالف، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال استهداف المواقع الحوثية في صنعاء
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-التحالف يطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.