عاجل-التحالف يطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، وذكر التحالف أن هناك استهدافات عسكرية نوعية مشروعة ضد ميليشيات الحوثي في صنعاء، وتم تدمير أهداف، شملت منظومات دفاع جوي، وقدرات نوعية بما يحقق الأمن الإقليمي والدولي، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيّن التحالف، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال استهداف المواقع الحوثية في صنعاء