كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقاتلات التحالف تدمر مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، موضحًا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.