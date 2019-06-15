واشنطن تؤكد لبغداد تورط إيران في حادث خليج عمان

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العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2019/6/15 05:12 صباحا بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، مشاركة وزيرها مايك بومبيو، رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، تقييم واشنطن حول ضلوع طهران في هجوم خليج عمان.
وأكد بومبيو، بحسب بيان للخارجية الأمريكية، أن واشنطن ملتزمة بدعم حرية الملاحة الدولية وتأمينها من المخاطر.
وأشاد بومبيو بالتزام رئيس الوزراء العراقي في مواجهة الأخطار التي تهدد سيادة العراق من المليشيا المدعومة إيرانيا، كما نوه برغبة واشنطن في عراق قوي وحر وذي سيادة.
وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وتأتي الحادثة الجديدة الثانية التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن.
ووجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.
ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.
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