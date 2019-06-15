شكرا لقرائتكم خبر عن لا أحد يريد أن يرى حرباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بكين)

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنه لا أحد يريد أن يرى حرباً في الخليج، مؤكدا أن هذا ليس في مصلحة أحد. ودعت كافة الأطراف لضبط النفس بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وأضافت الخارجية في بيان أمس (الجمعة)، أنها تأمل أن تتمكن الأطراف من حل خلافاتها عبر الحوار. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ، بأن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر.

وتابع قائلا «نأمل أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بالهدوء وأن تمارس ضبط النفس وتتجنب حدوث المزيد من تصعيد التوتر، ونأمل أن تتمكن جميع الأطراف من الحفاظ على أمن الملاحة في المياه المذكورة وكذلك السلام والاستقرار في المنطقة». وذكر أن الصين ستواصل حماية أمن الطاقة الخاص بها والحقوق القانونية لشركاتها. ونقلت الوزارة في وقت سابق عن الرئيس شي جين بينغ قوله لنظيره الإيراني حسن روحاني على هامش قمة إقليمية في قرغيزستان: إن الصين ستسعى لتعزيز تطوير علاقاتها مع إيران بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على الوضع الدولي.