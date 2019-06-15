شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: طهران متورطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (بروكسل)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة)، أنه يجمع معلومات أكثر عن الاتهامات بضلوع إيران في هجوم خليج عمان. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس». فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس: ليس هناك ما يدعونا لعدم تصديق التقييم الأمريكي بأن طهران وراء هجوم الناقلتين.

وتعرضت ناقلة النفط «فرونت ألتير» المملوكة لمجموعة «فرونتلاين» النرويجية لهجوم أمس الأول في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، بحسب ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح. كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية، أن هجوماً استهدف سفينة أخرى هي «كوكوكا كوريجوس» في المنطقة البحرية ذاتها.