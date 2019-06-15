شكرا لقرائتكم خبر عن مصداقية «الظريف» تتضاءل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وزير خارجية نظام الملالي جواد ظريف، مؤكدا أن مصداقيته «تتضاءل». وقال قرقاش في تغريدة على تويتر أمس (الجمعة): «تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم». وأضاف «العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة، وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء».

ويستخدم ظريف عادة تعبير «الفريق باء» للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وغيره في الإدارة الأمريكية وبمنطقة الخليج ممن يشاركونه نفس الموقف المتشدد تجاه إيران.

وتأتي تغريدة قرقاش كرد فعل على تغريدة أخرى نشرها الظريف قبله بساعة قال فيها «بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا: «الفريق باء» يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران».