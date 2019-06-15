شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الحوثي تتفاقم.. الشرعية تتقدم في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدما على جبهة صعدة، وشنت قوات اللواء الثالث حرس حدود التابع للجيش الوطني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً أمس (الجمعة) على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن بها مليشيات الحوثي، وكبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، إذ تم إعطاب آليات عسكرية، فيما فرت عناصر مليشيات الحوثي من مواقعها مخلفة وراءها 7 من القتلى وعدداً من الجرحى.

وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود من السيطرة على عدد من المواقع والجبال التي كانت تتمركز بها المليشيا، منها التبيب السود وتبة الكوفية والتباب البيض، محرزين تقدماً في سلسلة الجبال المتوسطة لجبهة مران وجبهة علب.

وشن طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة وأعطب عددا من المدرعات والآليات العسكرية الحوثية في المواقع ذاتها قبل السيطرة عليها.

وقال أركان حرب اللواء الثالث حرس حدود العقيد هايل القشائي إن العملية العسكرية مستمرة وتجري على قدم وساق بتخطيط محكم وتنسيق دقيق مع قوات التحالف حتى الوصول إلى معقل الجماعة الحوثية في كهوف مران واجتثاثها من جذورها. وأكد القشائي شل حركة المليشيات في تلك السلسلة، لافتا إلى أن الحوثيين خسروا العشرات من عناصرهم الذين سقطوا بين قتيل وجريح إثر القصف المدفعي المكثف على مواقعهم ما جعلهم عاجزين عن العودة والتمركز.