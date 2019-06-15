شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مرشحين لخلافة ماي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي أمس (الجمعة)، إلى 6 بعد انسحاب أحد المرشحين الـ7 هو وزير الصحة مات هانكوك. وأعلن الخبير الاقتصادي السابق لدى بنك إنجلترا انسحابه عبر تغريدة دون أن يشير إلى احتمال دعمه أحد المرشحين. وكتب: «قررت الانسحاب من السباق والعمل على العثور على أفضل طريقة للنهوض بالقيم المفضلة عندي».

وبعد أن عجزت تيريزا ماي عن تنفيذ اتفاق بريكست الذي كان مقررا في 29 مارس 2019 ثم أجل إلى 31 أكتوبر، استقالت في 7 يونيو الجاري من منصب رئيسة حزب المحافظين.

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ومن المقرر أن يتم تعيين خلف لها في نهاية يوليو من قبل حزب المحافظين، ليصبح رئيسا للحكومة.

وتجري العملية على مرحلتينP في المرحلة الأولى يقلص نواب الحزب وعددهم 313 عبر سلسلة من عمليات التصويت السرية، عدد المرشحين حتى لا يبقى سوى اثنين. وفي المرحلة الثانية ينتخب أعضاء الحزب وعددهم 160 ألفا، أحدهم رئيسا للحزب.

وكان هانكوك (40 عاما) حل في تصويت أمس الأول في المرتبة الـ6 بـ20 صوتا بعيدا جدا عن أول المرشحين بوريس جونسون (114 صوتا من أصوات النواب). وتجري عملية التصويت التالية للنواب الثلاثاء القادم بعد نقاش تلفزيوني غدا (الأحد).