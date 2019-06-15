شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يتبنى مقتل 20 جندياً نيجيرياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (نيجيريا)

أعلن تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا مسؤوليته عن هجوم استهدف قاعدة تابعة للجيش النيجيري في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، وقال إنه قتل 20 جندياً. وقع الهجوم في بلدة كاريتو الأربعاء الماضي وأثار تساؤلات بشأن مزاعم الحكومة بأنها توشك على إلحاق الهزيمة بالإرهابيين.

وقال التنظيم في بيان نشره موقع (سايت) الإلكتروني الذي يتابع نشاط التنظيمات الإرهابية إنه أحرق ثكنات ودمر دبابة.

وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقت سابق أن القاعدة وهي مقر الكتيبة 158 بالجيش النيجيري وتبعد 130 كيلومتراً عن ولاية مايدوجوري تعرضت لاقتحام وقُتل قائدها. وقالت المصادر إن المهاجمين غادروا كاريتو بعد الهجوم لكنهم لا يزالون في المنطقة.

ونفذ داعش في غرب أفريقيا الذي انشق على جماعة بوكو حرام المتشددة في 2016 عدداً من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الشهور القليلة الماضية استهدف بعضها قواعد عسكرية.