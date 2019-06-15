أستراليا تدين الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عُمان

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جدة - خالد شويل - واس (كانبيرا) أدانت الحكومة الأسترالية بشدة اليوم الاعتداء الذي طال ناقلتي النفط في خليج عُمان. أدانت الحكومة الأسترالية بشدة اليوم الاعتداء الذي طال ناقلتي النفط في خليج عُمان. وذكر مكتب وزيرة الخارجية السيناتورة ماريس باين في بيان أن الهجمات على الملاحة المدنية تشكل مصدر قلق بالغ لأستراليا. وأشار البيان إلى أن من شأن تدهور الموقف أن يتعارض مع الأمن الإقليمي ، والتجارة العالمية ، والنظام القائم على القواعد ، ومصالح أستراليا والعالم.



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