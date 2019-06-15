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رد عبد الرزاق حمد الله، لاعب المنتخب المغربي، المغادر لمعسكره الإعدادي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، على ” أنباء إصابته” كما جاء على لسان الجامعة، بصورة له على حسابه الرسمي على “أنستغرام”.
ونشر حمد الله، مساء اليوم الجمعة، صورة له وهو في قاعة للتداريب، كتب عليها عباراة ” انطلاق التداريب”.
ويبدو أن حمد الله رغب في الرد على الجامعة أولا، التي أكدت استبعاده بسبب الإصابة، ثم على الثنائي فيصل فجر ونبيل درار، اللذان نشرا صباح اليوم شريط فيديو، على أنستغرام يؤديان فيه أغنية “باي باي” أو ” وداعا”، قبل أن يتم مسحه، وهو الأمر الذي اعتبره العديد بأنه رسالة واضحة لحمد الله.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت، أمس الخميس، مغادرة عبد الرزاق حمد الله رسميا، لمعسكر المنتخب المغربي، الذي يستعد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، وتعويضه بلاعب حسنية أكادير، عبد الكريم باعدي.
وأصدرت الجامعة بلاغا رسميا، تؤكد فيه أن ” الناخب الوطني، هيرفي رونار قرر ضم اللاعب عبد الكريم باعدي للائحة 23 لاعبا الذين سيشاركون في النسخة الثانية والثلاثين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019″.
وحسب بلاغ الجامعة، فإن هذا القرار جاء من أجل ” تعويض غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله المصاب على مستوى الظهر والورك، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه الكأس”.
غير ان عدد من عشاق “الأسود” والمتابعين لأخبار المنتخب الوطني، يعتقدون بأن سبب مغادرة حمد الله راجع بالأساس، غلى المضايقات التي يتعرض لها داخل العرين، والتي كشفت عنها بشكل واضح التصرف الذي صدر من فيصل فجر، قبل تنفيذ ضربة الجزاء، في مباراة غامبيا الأخيرة.ض
كانت هذه تفاصيل خبر حمد الله يرد على فجر عبر “أنستغرام” و”يكذب” خبر إصابته – صورة وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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