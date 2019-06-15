التحالف العربي يدمر منظومات دفاع جوي حوثية بصنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، استهداف عدد من القدرات النوعية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.
وأوضح التحالف العربي أن الأهداف العسكرية التي تم تدميرها شملت منظومات دفاع جوي تابعة للمليشيا الحوثية، مؤكدا أن العملية العسكرية للتحالف توافقت مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف التحالف العربي أن تدمير الأهداف النوعية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران يسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
كما طالب التحالف من المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وتأتي العملية العسكرية للتحالف العربي في ظل العمل على تحييد القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية.
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