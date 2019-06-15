أبو الغيط: سلوك إيران يؤدي إلى احتدام المواجهة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن التطورات في الخليج تنذر بخطر وقوع مواجهة "ونحض على ضبط النفس".

وحمل أبو الغيط سلوك إيران مسؤولية احتدام المواجهة في منطقة الخليج.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك: للأسف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة إسلامية كبيرة مثل إيران.

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وتابع أبو الغيط: على الإيرانيين مراجعة أنفسهم وتغيير مسارهم الحالي.

وتعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجوم لم تكشف طبيعته، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها.

والناقلتان ترفع احداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كوريجوس" وترفع علم بنما".