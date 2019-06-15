تركيا.. اعتقال 18 موظفا بزعم الانتماء لـ"غولن"‎

أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارات اعتقال بحق 18 موظفا، على خلفية مزاعم الانتماء إلى الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة.

وذكرت النيابة العامة في بيان أن 18 موظفا بالقطاع الخاص والشركات الاقتصادية العامة تم اعتقالهم بتهمة الانتماء لحركة غولن، واستخدام بعضهم تطبيق "بايلوك" للتراسل الفوري.

وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد محاولة الانقلاب قائلة: "إن أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا".

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وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين.

ويدعي أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.