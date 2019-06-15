بيان عاجل للجيش الليبي

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه تصدى لسلسلة هجمات على مطار العاصمة طرابلس الدولي، من قبل مليشيات حكومة الوفاق مؤكدًا سيطرته الكاملة على المطار.

وقال الجيش في بيان، نشرته غرفة الإعلام الحربي التابعة له، إن "هذه المحاولات مماثلة لما تعرّض له مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، عام 2014 حين تحالفت الجماعات المسلّحة مع بعضها بهدف السيطرة على المطار، لافتا إلى أنّ كلّ تلك المحاولات، باءت بالفشل، وتسببت بخسارة المليشيات المهاجمة 70% من رجالها وعتادها على أسوار المطار".