شكرا لقرائتكم خبر عن دس السم فى العسل.. الإخوان وقطر تستخدمان البرامج الساخرة للترويج لأكاذيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، مخطط قطر لاستقطاب الشباب عبر برامج على "يوتيوب" ، مشيرا إلى أن الفيديوهات المنتشرة حاليا بعنوان "الدحيح"، وهى تابعة لشبكة قناة الجزيرة القطرية هي نفس الفكرة التي استغلها تنظيم الإخوان الارهابي في توظيف السوشيال ميديا والصفحات المتخصصة والمنوعة لاستقطاب الشباب والترويج للشائعات.

وقال الباحث الحقوقى، إن النظام القطرى يستغل هذه البرامج فى ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة حتى يظهر للمتابعين أنها حقيقة، متابعا: هى نفس طريقة الإخوان فبنفس هذا النهج انتشرت "يوتيوب جو" و"باكوس" و"الخليل كوميدي"، و"الأسبوع في كيس" وغيرها من البرامج التى تستخدمها الجماعة للترويج للأكاذيب.

وتابع هيثم شرابى: مؤخرا ما عرف بعنوان ببرنامج الدحيح يشتهر بنسب مشاهدة عالية ومتابعات كثيرة مما يسهل في انتشار الفيديوهات، وهو يقدم قراءة سياسية تعتمد على ثقافة التيك أواي وتستهدف قطاعات شبابية لا تهتم بالسياسة والعلم ولا تحتمل قراءة الكتب أو متابعة الاخبار والتقارير، ويستخدم هذا الانتشار في ترويج ما يريده التنظيم وقطر من رؤى ووجهات نظر وأفكار بمنطق دس السم في العسل بما يخدم التنظيم الإرهابي والدول التي تموله وترعاه مثل قطر وتركيا.