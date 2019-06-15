شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف تحركات "تنظيم الحمدين" المشبوهة لإثارة الفوضى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، التحركات المشبوهة التى يسعى تنظيم الحمدين لتنفيذها من أجل إثارة الفوضى في بعض المدن اليمنية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه رغم الفضائح الدولية المتكررة التي كشفت عن تورط تنظيم الحمدين القطري في أعمال التخريب التي تشهدها المحافظات اليمنية، إلا أنه لم يتوقف عن المحاولات المستميتة لتمزيق اليمن وتخريبه، فخرجت عصابة الدوحة بمخطط جديد للتقارب بين أذرع الإرهاب في مدينة المكلا.

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وأضاف موقع "قطريليكس"، أن المنظمات المدنية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، أكدت حقيقة الدعوات المشبوهة التي سعت إلى ترويجها بعض العناصر المحلية، من أجل تنفيذ مخطط تخريبي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والجهود التنموية، التي تقدمها دول التحالف العربي لإنعاش الحياة وتطبيع الأوضاع في المدينة، حيث نفت صلتها بالدعوات المشبوهة، التي يجري تداولها باسمها، من أجل تنفيذ احتجاجات داخل المدينة وتحت مبرر مطالب حقوقية وشعبية ولصالح تنفيذ أجندة سياسية خبيثة، تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، الذي تعيشه المدن الساحلية في حضرموت.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن هناك مخططاً تخريبيا يستهدف حضرموت وتحديدا المدن والمديريات الساحلية في مقدمتهم مدينة المكلا عقب الأمن والأمان الذي تعيشه منذ هزيمة تنظيم القاعدة، وهناك عناصر تخريبية تريد الخراب لحضرموت من خلال تنفيذهم لأجندة خارجية في المحافظات المحررة والمستقرة وضد التحالف العربي وجهوده التنموية، لافتا إلى هناك تورطا قطريا لدعم المخطط التخريبي في المكلا من خلال الترويج المستمر ودعم أعمال الشغب والتخريب التي تشهدها مدن ساحل حضرموت، وتحديدا المكلا، وتوظيف ذلك سياسيا من أجل مهاجمة التحالف العربي وتشويه دوره في تطبيع الأوضاع وتأمين المحافظة من التنظيمات الإرهابية المرتبطة والممولة من الدوحة.

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