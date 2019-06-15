شكرا لقرائتكم خبر عن "خداع تميم".. الدوحة تستضيف حفلًا لمراسلى البيت الأبيض لكسب رضا أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر، تقريرا أكد فيه أن التناقضات لا تزال تحاصر تنظيم الحمدين بين اختراق إدارة البيت الأبيض ووسائل الإعلام والشخصيات البارزة، ويواصل النظام القطرى أساليبه المفضوحة للتغلغل والسيطرة على المجتمع الأمريكى.

وأكد الموقع أن صحيفة “واشنطن دبلومات” الأمريكية بالمشاركة مع فريق “دي سي يونايتد” وشركة “لونج أند ستيت” العقارية، نظمت حفلاً في واشنطن للاحتفال بحرية الصحافة، ليكتشف الحضور أن الحكومة القطرية راعٍ أساسي في هذا لحفل، من أجل أغراض سياسية لدولتهم، وهي التقرب أكثر لمسؤولي الإدارة الأمريكية والبحث عن دور إقليمى لنظامهم.

الصحفية ليا كفاتوم، قالت في مقال لها، "قطر دولة بدون صحافة حرة تستضيف حفلًا في واشنطن للاحتفال بحرية الصحافة، وهي دولة لم تقترب فيها الصحافة يومًا من حدود المصداقية والحرية في إشارة إلى المشاركة القطرية المشبوهة في ضيافة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي أقيم في أبريل الماضي.

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ويواصل تنظيم الحمدين التوسل للإدارة الأمريكية بكل السبل من أجل نيل رضاها وغض النظر عن السياسة القطرية التحريضية والتآمرية ودعمها المتواصل للإرهاب.

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