شكرا لقرائتكم خبر عن فهد آل ثانى: تنظيم الحمدين يستخدم المرتزقة للتدخل فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن تنظيم الحمدين يستخدم المرتزقة المأجورين من أجل التدخل فى شؤون الدول العربية.
وقال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه مازال تنظيم الحمدين الإرهابي يعترف بتدخلاته في السعودية والخليج ويستخدم مرتزقته المأجورين بالريال القطري ومخابراته لمحاولة اسقاط أنظمة الحكم عند جيرانه وهذا مثبت بالأدلة لدينا.
وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: يقلبون الحقائق يخونون الشرفاء وينزهون الخونة ، خبراء في الكذب والتدليس ولكنهم يختنقون الآن!
كانت هذه تفاصيل خبر فهد آل ثانى: تنظيم الحمدين يستخدم المرتزقة للتدخل فى الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.