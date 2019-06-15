شكرا لقرائتكم خبر عن فهد آل ثانى: تنظيم الحمدين يستخدم المرتزقة للتدخل فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن تنظيم الحمدين يستخدم المرتزقة المأجورين من أجل التدخل فى شؤون الدول العربية.

وقال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه مازال تنظيم الحمدين الإرهابي يعترف بتدخلاته في السعودية والخليج ويستخدم مرتزقته المأجورين بالريال القطري ومخابراته لمحاولة اسقاط أنظمة الحكم عند جيرانه وهذا مثبت بالأدلة لدينا.

وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: يقلبون الحقائق يخونون الشرفاء وينزهون الخونة ، خبراء في الكذب والتدليس ولكنهم يختنقون الآن!

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