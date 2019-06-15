محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- أ ش أ:
أشرف وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، أمس الجمعة، على أول اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية المشكلة بأمر حكومي في مايو الماضى، وذلك بحضور ممثلي رئاسة الجمهورية والهياكل التونسية المعنية.
وأكد الوزير انه بالنظر إلى حجم هذه المناسبة وعدد المشاركين الكبير المتوقع، يجب التنسيق وحسن التحضير لهذا الاستحقاق الدولي الهام الذي نالت تونس شرف احتضانه منذ قمة الفرنكفونية بمدغشقر سنة 2016 والذي تم تأكيده خلال قمة أريفان سنة 2018 بحضور رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وأضاف الجهيناوى أن هذا الاختيار دليل على استرجاع تونس لمكانتها وإشعاعها على الساحتين الاقليمية والدولية وتقديرا لدورها التاريخي في إنشاء منظمة الفرنكفونية على يد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أحد الآباء المؤسسين.
كما أشار الوزير الى أن اختيار تونس لتنظيم هذه القمة التي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكفونية، بقدر ما يعتبر مبعث فخر واعتزاز لبلادنا، فإنه يضع عليها مسؤولية النجاح في تنظيم هذا الموعد الدولي الكبير والتألق على غرار توفقها في احتضان وتنظيم الدورة الثلاثين للقمة العربية في مارس 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهيناوي يشرف على أول اجتماع لجنة القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.