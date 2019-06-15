الاتحاد السكندري يرفع قيمة عضويته بفرعي الشاطبي وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

قرر نادى الاتحاد السكندري، مساء اليوم، زيادة قيمة العضوية طبقاً لقرار الجمعية العمومية اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وبحسب بيان صادر عن إدارة النادى فإنه تقرر رفع قيمة عضوية مقر النادى بالشاطبى إلى 150 ألف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وذلك بدلا من 75 ألف جنيه ضريبة القيمة المضافة.

أما فرع النادى بسموحة فقد قرر مجلس إدارة النادى زيادة قيمة العضوية إلى 100 ألف جنيه إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من 50 ألف جنيه إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأعلن النادى أنه سيتم قبول عدد محدود حتى تاريخ تطبيق الزيادة اعتباراً من 1-7-2019 على أن يتم احتساب قيمة إضافة الأبناء طبقاً للائحة المالية لنادى الاتحاد السكندري.