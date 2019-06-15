الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا تنظم دورة حول استراتيجيات مواجهة الإرهاب

تنظم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الثقافية بجينيف، دورة تدربية في مكافحة التطرف تحت عنوان :" استراتيجيات العمل التطوعي في مواجهة الإرهاب" وذلك السبت 29 يونيو من العام الجاري، بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف.

تبدأ الدورة من العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، ويحاضر فيها الدكتور فالح فليحان الرويلي، الباحث المتخصص في مجال إدارة الأزمات ومكافحة التطرف والإرهاب.

Advertisements

تعقد الدورة باللغة العربية، مع توافر إمكانية للترجمة من اللغة العربية إلى الفرنسية، وذلك للمشاركين من غير

الناطقين باللغة العربية، فضلا عن منح المشاركين شهادة مشارك، ويمكن للراغبين فى حضور الدَورة التدريبية مراسلة الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية عبر البريد الإلكتروني : [email protected]

يذكر ان الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية هي إحدى الهيئات الإسلامية العاملة في أوروبا، وتقدم العديد من الخدمات والأنشطة الدينية التي تساهم في توعية المسلمين في دول أوروبا والعالم.