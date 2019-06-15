ماكرون يحث تركيا على وقف الأنشطة غير المشروعة قبالة لقبرص

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا على وقف "الأنشطة غير المشروعة" في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص، وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع في هذه المسألة.

ومارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطاً على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي في رقعة تطالب بها السلطات القبرصية باعتبارها جزءاً من منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.

ومتحدثاً عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا اليوم الجمعة، قال ماكرون إن "الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفاً في هذا الأمر".

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الاوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقوداً للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"إكسون موبيل" الأميركية.

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لكن أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 رداً على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.

وأعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.