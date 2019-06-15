أزمة طلبة الطب.. برلماني “البيجيدي” لوزير من حزبه: اخترتم صب المزيد من الزيت على النار

هاجم برلماني العدالة والتنمية، لي العسري، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، المنتمي لنفس الحزب، وقال له، “للأسف اخترتم صب المزيد من الزيت على النار”، على خلفية البلاغ الحكومي ليوم أمس الخميس، بخصوص أزمة طلبة الطب، وبعد تحميل المسؤولية لجماعة العدل والإحسان.

وعلق المستشار البرلماني على تدوينة لكاتب الدولة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتمية، وقال، “للأسف في وقت يتطلب المزيد من الحكمة اخترتم صب المزيد من الزيت على النار، كان الأولى إعلان تجميد العمل بالنقط المختلف بشأنها، مادام أن أجل دخولها حيز التنفيذ لم يحن بعد”.

واعتبر العسري أن تجميد العمل بالنقط المختلف بشأنها، “سينقذ سنة دراسية، ليس في عمر حوالي عشرة آلاف شاب وأسرهم، بل في عمر الوطن أيضا”.

وفي تدوينة منفصلة بحسابه الشخصي بالفايسبوك، كتب البرلماني ذاته، “كأب طالب بكلية الطب والصيدلة قبل أي صفة أخرى، أتوجه بندائي لكل أبنائي وبناتي الأعزاء الطلبة والطالبات أن يثبتوا أنهم أكثر حكمة ووطنية ممن أساؤوا تدبير هذا الملف”.

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وأضاف، “ضياع سنة من العمر، ليست هينة على وطن لا زال يشكو خصاصا مهولا في القطاع الصحي وموارده البشرية، والمطلوب استدراك ما يمكن استدراكه، مع الحق في التشبث بالملف المطلبي، وتأجيل الحسم في النقط العالقة للسنة المقبلة”.

وكانت الحكومة اتهمت بعد زوال أمس، جماعة العدل والاحسان، بتحريض طلبة الطب واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالحهم.

وتلا الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بلاغا للحكومة بخصوص طلبة الطب، في مستهل الندوة الصحافية الأسبوعية.

وقال الخلفي، إن الحكومة تؤكد أنها ستطبق الإجراءات القانونية، ولن تكون هناك سنة بيضاء، وسيتم ترسيب الطلبة أو الطرد بالنسبة لمن استوفى السنوات القانونبة.