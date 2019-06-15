يتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” شريط فيديو، يوثق لشابة تعرضت إلى ضرب مبرح من طرف زوجة عشيقها.
وتبين، من خلال شريط الفيديو، أن الشابة كانت على علاقة بزوج السيدة، التي ظهرت في مقطع الفيديو، الذي لم تتراوح مدته إلا دقائق معدودة، رفقة شقيقها، وهي تعتدي عليها.
الشابة توسلت إلى السيدة، وشقيقها لإطلاق سراحها، بعدما اكتشف أمرها داخل منزل عشيقها المتزوج، مشيرة إلى أنه “أكد لها، بأن العلاقة التي تربطه بزوجته مبنية على المشاكل فقط”.
ووثق الفيديو الاعتداء الموحش، الذي تعرضت له الشابة، من احتجاز، وضرب مبرح.
إلى ذلك، خلف الفيديو استياء عدد من نشطاء الفضاء الأزرق، الذين عبروا عن تضامنهم مع الشابة، وطالبوا المصالح الأمنية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر خطير.. سيدة تحتجز عشيقة زوجها وتعتدي عليها بطريقة مروعة! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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