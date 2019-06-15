96% نسبة حضور التلاميذ لامتحانات الباكالوريا و55% لدى فئة الأحرار

عرفت اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد يونيو 2019، تسجيل نسبة حضور بلغت 96,01% لدى المتمدرسين و54,98% لدى فئة الأحرار، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، عقب اختتما الدورة العادية لامتحانات البكالوريا.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن الامتحانات مرت في أجواء جيدة، تميزت بالانخراط المسؤول للجميع في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأوضح البلاغ أن عملية تصحيح أوراق مترشحات ومترشحي الامتحان الوطني الموحد، ستنطلق على مستوى 27 مركزا للتصحيح على صعيد الجهة، ابتداء من اليوم الجمعة، حيث تمت تعبئة 492 لجنة للتصحيح تتألف من 1837 أستاذة وأستاذا لتصحيح 4105 ظرفا تتضمن حوالي 253 ألف ورقة.

وتحدثت الوزارة عن تعبئة أربع لجن جهوية للتدقيق ومراقبة النقط الممسوكة من طرف المصححين مع النقط المتضمنة بأوراق تحرير جميع المترشحات والمترشحين.

كما تم إقرار آلية جديدة لتقويم مختلف العمليات المرتبطة بامتحانات نيل شهادة البكالوريا (الإجراء والتصحيح والنتائج) تشرف عليها لجنة جهوية للتقويم.