المعتدي على السائحة الألمانية يعرفها مسبقا وحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية

أفاد بلاغ ولاية الأمن أن المتورط في الاعتداء على السائحة الألمانية، اليوم الجمعة، بطنجة، يشتبه في كونه على معرفة مسبقة مع الضحية.

وكشف البلاغ أن المشتبه به كان يمكث رفقة أحد معارفه معها في شقة واحدة لمدة ناهزت شهرا تقريبا، قبل أن يدخل معها في عراك بالشارع العام، ويحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية.

وأبرز البلاغ ذاته، أن العناصر الأمنية تواصل الأبحاث والتحريات المكثفة لتوقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، والكشف عن خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

و كشف شاهد عيان لـ “اليوم 24” أن المعتدي طعن السائحة في مناطق متفرقة من جسدها، وحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية، وهو الأمر الذي سبب لها جروحا غائرة، على مستوى عنقها، غير أنها استطاعت تقديم إسعافات أولية لنفسها قبل أن يأتي عناصر الأولية، حيث تم نقلها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدد من المسؤولين قاموا بزيارة السائحة الألمانية التي تتواجد بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.