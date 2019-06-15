برشلونة يكثف محاولاته لخطف نجم أياكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يكثف من محاولاته من أجل خطف نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن برشلونة يعتمد على لاعبيه فرينكي دي يونغ وياسبر سيليسين من أجل إقناع دي ليخت، بمشروع البارسا، وأهمية اللعب بقميص البلوغرانا ومجاورة ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة اعتمد على لاعبه السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي، رونالد كومان، لإقناع المدافع الشاب بالانتقال للبارسا.

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وأضافت "على ما يبدو أن اللاعب يستمع أكثر إلى حديث وكيله مينو رايولا".

وأفادت عدة تقارير صحفية فرنسية مؤخرًا، بأن رايولا عقد جلسة مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي لحسم انتقال دي ليخت لنادي العاصمة.

يُذكر أن دي ليخت قد صرح مؤخرًا، أنه سيذهب للإجازة وسيحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية في أوروبا بضمه وعلى رأسهم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.