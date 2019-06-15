تشيلسي بصدد إغلاق الباب أمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي بصدد تمديد عقد أحد نجومه مع تثبيت عقوبة حرمانه من التعاقد مع لاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب البرازيلي ويليان، في طريقه لتوقيع عقد جديد مع تشيلسي لمدة عامين، رغم تجديد برشلونة رغبته في ضم اللاعب.

ويواصل تشيلسي، كسره لقاعدة عدم التمديد للاعبين الذين يصلون حاجز الثلاثين من أعمارهم لأكثر من موسم واحد، فبعد توقيع عقد جديد طويل الأمد مع قلب الدفاع البرازيلي دافيد لويز، جاء الدور على مواطنه ويليان الذي يبلغ من العمر 30 عامًا.

وكان برشلونة مستعدًا لدفع 30 مليون جنيه استرليني لضم ويليان، بعدما فشلت مساعيه في استقدام اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقا لـ"ذا صن"، فإنَّ تشيلسي سيتجنب من خلال العقد الجديد، إمكانية التفرط بويليان دون مقابل عندما ينتهي عقده الحالي صيف العام المقبل، كما أن بقاء اللاعب يعتبر وسيلة مهمة للتخلص من آثار عدم قدرة النادي على التعاقد مع لاعبين جدد خلال الصيف الحالي والشتاء المقبل.