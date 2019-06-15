لجنة بغداد الامنية تنفي بيان خلية الاعلام بشأن سقوط صاروخ في الجادرية اليوم

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي في حديث لـ الخليج 365، "ننفي ما ذكرته خلية الاعلام الامني بشأن سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط العاصمة اليوم".

واضاف ان "الوضع الامني في بغداد جيد جدا، ولا يوجد اي صاروخ على اي دار سكني".



واعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ على منزل مدني في منطقة الجادرية، دون وقوع اية خسائر.