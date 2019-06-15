سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية عراقية تضم أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الإعلام الأمني العراقي، السبت، سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة (بلد) الجویة في محافظة صلاح الدین شمال العاصمة بغداد، أمس الجمعة، دون تسجيل خسائر بشریة أو مادیة.
وقال الإعلام الأمني، في بیان صحفي، إن الهجوم لم یتسبب في أي خسائر تذكر باستثناء نشوب حریق في الحشائش داخل القاعدة والتي أُخمدت على الفور، ولم یتھم البیان أي جھة بالوقوف وراء الحادث.
وتضم قاعدة (بلد) الجویة معظم سرب الطائرات العراقیة من طراز (إف 16) كما تضم مستشارین أمریكیین یقدمون الدعم للقوات العراقیة في الحرب على الإرھاب.
ویعد الھجوم هو الأول من نوعه الذي یستھدف القاعدة التي طالما كانت بعیدة عن أي اعتداءات وھجمات في السابق.
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